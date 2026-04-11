Milan-Udinese è 0-2 all’intervallo | decisivi l’autogol di Bartesaghi e il gol di Ekkelenkamp Zaniolo super

Il primo tempo tra Milan e Udinese si conclude con un punteggio di 0-2, grazie a un autogol di Bartesaghi e al gol di Ekkelenkamp. I rossoneri si trovano in svantaggio e mostrano alcune difficoltà in campo. Durante la prima frazione, Zaniolo si distingue per le sue prestazioni. La partita è ancora aperta e i secondi 45 minuti potranno cambiare gli equilibri in campo.

Il primo tempo tra Milan e Udinese si chiude sul punteggio di 0-2 per la compagine friulana. Momentaccio vero per i rossoneri. Sugli scudi un ottimo Zaniolo, autore dell’assist del secondo gol. Milan-Udinese, Zaniolo sugli scudi. È 0-2, ma il risultato poteva essere anche più pesante. Prima della mezz’ora, Zaniolo parte in progressione e libera Atta sulla destra: il suo cross, potente, trova una deviazione di Bartesaghi che beffa Maignan. Al 37’, ancora l’italiano pennella un cross perfetto per la testa di Ekkelenkamp, che firma lo 0-2. In pieno recupero, Kristensen tira da posizione favorevole ma viene murato. Si va all’intervallo sullo 0-2, tra i fischi assordanti di San Siro.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Milan-Udinese è 0-2 all’intervallo: decisivi l’autogol di Bartesaghi e il gol di Ekkelenkamp. Zaniolo super Milan-Udinese 0-1: autogol di Bartesaghi su tiro di Atta | Serie A Newsl'Udinese di Kosta Runjaic passa in vantaggio contro il Milan di Massimiliano Allegri nella partita della 32ª giornata del campionato di Serie A... Leggi anche: Ekkelenkamp decisivo, si rivede Zaniolo. Colpo Udinese, Gasp mastica amaro