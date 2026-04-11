Milan-Udinese di Serie A in diretta 0-3 | Atta cala il tris a San Siro | LIVE News

Alle 18:00 si gioca al 'Giuseppe Meazza' di San Siro la partita di Serie A tra Milan e Udinese. La squadra ospite ha segnato tre gol e si trova in vantaggio. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi sul campo. Nessuna altra informazione è ancora disponibile in questa fase dell'incontro.

I bianconeri calano il tris con Atta. Gran controllo del calciatore che spedisce la palla nell'angolino basso di sinistra. Saelemaekers ribatte la palla dalla distanza verso la porta calciando sulla sinistra. Okoye para tutto miracolosamente. Primo tempo molto negativo, finito con i fischi di San Siro. Dopo qualche piccola azione offensiva molto bella, i rossoneri, molto disattenti, sono riusciti a subire ben due gol. Difficile ora da recuperare. Termina qui il primo tempo di Milan-Udinese: avversari in vantaggio di due gol. Zaniolo mette in mezzo una bellissima palla che trova Ekkelenkamp: conclusione verso l'angolino basso di sinistra, palo e gol Altra grandissima palla di Pulisic, molto ispirato oggi, in mezzo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-3: Atta cala il tris a San Siro | LIVE News Milan-Udinese 0-3: notte fonda a San Siro, Atta firma la tripletta bianconera | Serie A NewsIl gol di Ekkelenkamp permette all'Udinese di segnare il 3-0 contro il Milan nel match di San Siro: il racconto della rete del francese Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-1: la sblocca Atta | LIVE NewsZaniolo mette in mezzo una bellissima palla che trova Ekkelenkamp: conclusione verso l'angolino basso di sinistra, palo e gol Altra grandissima palla...