Milan-Udinese 0-3 | notte fonda a San Siro Atta firma la tripletta bianconera | Serie A News

Nella partita di Serie A disputata a San Siro, l'Udinese ha battuto il Milan con un risultato di 3-0. La serata è stata segnata dalla tripletta di Atta, mentre il gol di Ekkelenkamp ha contribuito a portare avanti i friulani. La squadra di casa non è riuscita a trovare la rete e ha subito una sconfitta pesante. La gara si è conclusa con la vittoria in trasferta per l'Udinese.

l'Udinese di Kosta Runjaic segna il terzo gol contro il Milan di Massimiliano Allegri nella partita della 32ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'San Siro' di Milano. L'Udinese colpisce ancora in ripartenza, questa volta con Arthur Atta che ribalta il fronte e punta De Winter. Il francese si sposta il pallone e calcia sul primo palo, beffando Maignan. Al 72' minuto i friulani sono in vantaggio per 3-0 a San Siro contro il Milan .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese 0-3: notte fonda a San Siro, Atta firma la tripletta bianconera | Serie A News Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-1: la sblocca Atta | LIVE NewsZaniolo mette in mezzo una bellissima palla che trova Ekkelenkamp: conclusione verso l'angolino basso di sinistra, palo e gol Altra grandissima palla... Milan-Udinese: Leao non accelera, San Siro mormora | Serie A NewsPomeriggio complicato per il Milan a San Siro nella sfida contro l’Udinese, valida per la 32ª giornata di Serie A 2025/2026.