Milan-Udinese di Serie A in diretta 0-1 | la sblocca Atta | LIVE News

Alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si gioca Milan-Udinese, partita valida per la Serie A. Al momento dell'inizio, il punteggio è 0-1 in favore dell'Udinese, con il gol segnato da Atta. La partita è in diretta e si sta svolgendo in questo momento.

Zaniolo mette in mezzo una bellissima palla che trova Ekkelenkamp: conclusione verso l'angolino basso di sinistra, palo e gol Altra grandissima palla di Pulisic, molto ispirato oggi, in mezzo. Leao, però, mettendo il piede sbaglia tutto: non conclude e toglie un pallone importante a Saelemaekers, dietro di lui Saelemaekers perde una brutta palla, con Zaniolo che ne approfitta e inizia la ripartenza, apre per Atta che crossa e incontra il povero Bartesaghi che devia mandando la palla in rete Saelemaekers prende palla e la passa subito a Rafa Leao che prova a tirare da fuori area: fuori di poco sopra la traversa MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leão, Pulisic.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-1: la sblocca Atta | LIVE News Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-0: via al match! | LIVE NewsMILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leão, Pulisic. Milan-Udinese di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE NewsOggi alle 18:00 a 'San Siro' si disputerà Milan-Udinese, 32^ giornata di Serie A.