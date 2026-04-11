Questo pomeriggio alle 18:00 a San Siro, si disputa la partita tra Milan e Udinese. Per il terzino, questa rappresenta la quinta occasione in stagione di scendere in campo da titolare. La sua presenza nel reparto difensivo potrebbe cambiare gli equilibri della squadra, considerando che finora ha giocato poche volte dall'inizio. La partita si preannuncia importante per entrambe le formazioni in classifica.

Nel Milan di Massimiliano Allegri che, questo pomeriggio, alle ore 18:00, affronterà l'Udinese di Kosta Runjaic a 'San Siro', ci saranno delle gustose novità. La prima, senza dubbio, è il cambio deciso dal tecnico rossonero per quanto concerne la disposizione tattica della sua squadra. Va in soffitta, almeno per ora, il 3-5-2 per fare spazio ad un più offensivo 4-3-3. La seconda novità di giornata, di conseguenza, sarà un accorgimento anche in retroguardia. Fuori un centrale, Fikayo Tomori, per far spazio ad un laterale destro di ruolo, ovvero Zachary Athekame, per affiancare nella linea a quattro i confermati Koni De Winter, Strahinja Pavlovic e Davide Bartesaghi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Udinese, chance da titolare per Athekame: è soltanto la quinta volta in stagione

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