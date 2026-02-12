Athekame titolare in Pisa-Milan | lo svizzero ritrova la sua vittima preferita

Zachary Athekame torna a sfidare il suo ex avversario, questa volta con il Pisa contro il Milan all’Arena Garibaldi. La partita della venticinquesima giornata di Serie A si preannuncia intensa, con l’attaccante svizzero deciso a dimostrare ancora il suo valore contro i rossoneri. I tifosi aspettano di vedere se Athekame riuscirà a trovare nuovamente il suo bersaglio preferito in questa sfida difficile.

L’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A all’Arena Garibaldi non sarà una sfida banale per Zachary Athekame. Il giovane esterno svizzero, arrivato in estate dallo Young Boys per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, è pronto a rilevare per la seconda gara consecutiva l’infortunato Alexis Saelemaekers. Quella contro la compagine nerazzurra di Oscar Hiljemark rappresenta per il classe 2004 una sorta di chiusura del cerchio: fu proprio contro i toscani, nella gara d’andata disputata a San Siro lo scorso 24 ottobre, che Athekame divenne l’eroe inatteso della serata, siglando in pieno recupero la rete del 2-2 con un destro chirurgico che evitò a Massimiliano Allegri una sconfitta interna che sarebbe stata clamorosa.🔗 Leggi su Milanzone.it

Approfondimenti su Pisa Milan

L'incontro tra Udinese e Inter si concentra anche sul rendimento di Davide Frattesi, che ha avuto particolare successo contro i bianconeri in Serie A.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pisa Milan

Argomenti discussi: Probabili formazioni Pisa-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Moreo, Durosinmi, Saelemaekers, Nkunku, Leao e Pulisic; E finalmente i milanisti hanno scoperto Athekame: ora Allegri ha un titolare in più; Milan, attesa per Pulisic in gruppo: le ultimissime e cosa filtra su Saelemaekers col Pisa; Quando tornano gli infortunati del Milan: Leao, Pulisic, Saelemaekers e la situazione verso il Pisa.

Da Milan-Pisa a Pisa-Milan, Athekame a caccia di conferme: senza Saelemaekers tocca di nuovo a luiL'esterno svizzero giocherà per la seconda fila da titolare al posto del collega infortunato: nella gara d'andata ha segnato in extremis la rete che ha evitato ai rossoneri una clamorosa sconfitta. msn.com

Athekame salva il Milan in extremis, è 2-2 contro il PisaMILANO (ITALPRESS) – Passo falso del Milan, che non va oltre il 2-2 casalingo contro il Pisa. Ci vuole un jolly in pieno recupero di Athekame per evitare addirittura la sconfitta alla formazione ... iltempo.it

Il #Milan di #Allegri all'esame #Pisa: obiettivo, vietato uscire di nuovo di strada #SempreMilan #SerieA x.com

Pianetamilan.it. . Ha parlato #Allegri alla vigilia di #PisaMilan, temi chiari: “Può essere un turno importante, quattro partite e poi vediamo” E su un possibile spareggio Scudetto risponde così Le ultime da Milanello dal nostro Stefano Bressi - facebook.com facebook