In vista della sfida tra Milan e Udinese, l’allenatore rossonero ha deciso di modificare l’assetto tattico schierando un tridente e inserendo Athekame tra le scelte di formazione. La squadra si presenta con alcune variazioni rispetto alle ultime partite, mentre la strategia sembra prevedere anche cambiamenti durante il corso del match, con l’obiettivo di rispondere alle situazioni di gioco. La partita si apre con queste premesse, con la possibilità di ulteriori adattamenti in corso.

Punto di partenza (apparente), in primis. Poi, carta d’assalto da giocare a gara in corso. Ora, una tentazione, o forse qualche cosa in più. Trattasi di tridente, concetto allontanato fin da subito, all’alba della nuova era Massimiliano Allegri: "Si va col 4-3-3? E dove? Iniziamo a metterne undici in campo", diceva Max a Casa Milan nel giorno uno, a qualche ora dal primo allenamento. Poi, 3-5-2: c’era una fase difensiva che faceva acqua da più parti, ereditata dalla gestione Fonseca-Conceiçao, da sistemare. E non c’era abbondanza in avanti, ma la necessità di tenersi da parte qualche cartuccia da sparare poi in campo alla bisogna. Ora, però, Allegri ha (finalmente) cinque attaccanti a disposizione, un unicum stagionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, la tentazione contro l’Udinese. Allegri cambia: tridente e Athekame

Milan, per Allegri c’è la tentazione del tridente: ecco come potrebbe cambiare il DiavoloRecentemente il Milan di Massimiliano Allegri fa tanta, troppa fatica a trovare la via della rete.

Milan-Udinese, Gabbia recupera. Possibili novità tattiche: la tentazione di Allegri'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, a Milanello, i giocatori del Milan che non sono scesi in campo dall'inizio lunedì...

Temi più discussi: La mort i la primavera. La tentazione dell’inumano; Milan con la novità del 4-3-3? Chi gioca titolare e la scelta di Allegri contro l'Udinese; Il Milan e la tentazione tridente: futuro, il punto su Camarda, Kostic e Lewandowski; Milan, il nuovo Zaniolo piace ad Allegri: l’ultima tentazione, i dubbi su Pulisic e Leao e il ruolo in campo.

Milan, the temptation against Udinese. Allegri changes: trident and AthekameStart point (apparente), in primis. Poi, carta d’assalto da giocare a gara in corso. Ora, una tentazione, o forse qualche cosa in più. Trattasi di tridente, concetto allontanato fin da subito, all’alb ... sport.quotidiano.net

Guidi: La tentazione tridente c’è, anche perché Allegri può contare su tutti i suoi effettivi in attaccoMarco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul modulo del Milan contro l'Udinese: Amichevole con la Primavera ieri a Milanello per chi non ... milannews.it

Milan, prendimi: Lewandowski si offre al Diavolo, agenti del polacco al lavoro però c’è anche la Juventus. L’attaccante in uscita dal Barcellona sarebbe l’uomo giusto per Allegri Il Milan avrà bisogno di un centravanti di fama internazionale: la notoriet - facebook.com facebook

Il Milan sogna: Lewandowski si fa avanti. Gli agenti sondano nuove opportunità x.com