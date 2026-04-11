Dopo la partita tra Milan e Udinese, il centrocampista dei bianconeri ha commentato la prestazione dei suoi compagni e l'esito della sfida. Ha espresso soddisfazione per il risultato e ha ringraziato i compagni di squadra per l’impegno dimostrato in campo. La partita si è disputata a San Siro, con l'Udinese che ha affrontato il Milan in una sfida valida per il campionato di Serie A.

Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a 'DAZN' il giocatore dell'Udinese Arthur Atta. Ecco le sue parole. "Forse dopo l'infortunio ho avuto paura di rifarmi male, però con i giocatori che abbiamo in squadra è facile giocare. Oggi sono contento, mi hanno aiutato e siamo contenti di questa partita".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Udinese, Atta: “Siamo contenti di questa partita. I ragazzi mi hanno aiutato”

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