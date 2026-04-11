Milan-Udinese 0-2 45? | balla la difesa rossonera con il 4-3-3 Fischi da San Siro

Al termine del primo tempo della partita tra Milan e Udinese, il punteggio è di 0-2. La formazione del Milan schiera un 4-3-3, con la difesa che ha subito qualche problema. La partita si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano, dove i tifosi presenti hanno espresso qualche fischio durante i primi 45 minuti. La seconda parte del match è ancora da giocare.

Milan-Udinese, partita che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. E' da pochi istanti finito il primo tempo della sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco quanto è successo tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Kosta Runjaic. Milan che scende in campo con una veste tattica diversa: un 4-3-3 nuovo in questa stagione. Partita che inizia subito con grandi ritmi: il Diavolo punta a spingere e l'Udinese si difende e riparte fin dai primi minuti con grandissima gamba. Primi 5 minuti di gioco con il Diavolo che ci prova, ma sembrano ancora mancare i giusti meccanismi con il nuovo piano tattico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese 0-2 (45?): balla la difesa rossonera con il 4-3-3. Fischi da San Siro La “Fede” rossonera: il Milan invita Brignone a Milanello o San SiroDopo averla celebrata sui social, il Milan si è attivato per ospitare Federica Brignone a San Siro o a Milanello. Bastoni sommerso di fischi a San Siro dai tifosi del Milan, poi si fa male: è un derby da incuboBastoni è stato preso di mira in modo particolare durante il derby rispetto agli altri giocatori dell'Inter: i tifosi del Milan lo riempiono di...