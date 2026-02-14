Il Milan ha invitato Federica Brignone, campionessa olimpica e grande tifosa rossonera, a visitare gli impianti di Milanello o San Siro, dopo aver appreso della sua passione per il club. La notizia arriva dalla 'Gazzetta dello Sport', che spiega come la richiesta sia stata fatta per rafforzare il legame tra la squadra e la sciatrice, che ha più volte espresso il suo amore per il Milan sui social. La società rossonera vuole coinvolgere Brignone in un evento speciale, magari durante una delle prossime partite, per farla sentire parte della famiglia milanista.

Dopo averla celebrata sui social, il Milan si è attivato per ospitare Federica Brignone a San Siro o a Milanello. La sciatrice italiana ha conquistato la medaglia d'oro nel SuperG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un traguardo eroico, soprattutto perché l'infortunio al ginocchio rimediato lo scorso aprile rischiava di compromettere la sua partecipazione. Ieri quando è scesa con il pettorale numero 6, nuvole basse e scarsa visibilità, è come se si fosse accesa la luce. Federica Brignone non ha mai nascosto la propria fede rossonera. Ne ha parlato in una lunga intervista concessa nel 2019 ai microfoni di MilanTV: "Mia nonna è milanista, mia mamma è milanista e anche mio fratello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La “Fede” rossonera: il Milan invita Brignone a Milanello o San Siro

Durante l'incontro tra Milan e Verona a San Siro, il giovane Nicolò Tresoldi è stato avvistato tra i tifosi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Camarda s'immagina all'Inter? Il baby-talento del Milan zittisce gli haters: Il mio milanismo non è in discussione; CorSport: Kean al Milan? Qualcuno si dimentica di questo dettaglio; I pronostici di Er Faina e Chirico: Il risultato esatto di Genoa-Napoli, Sassuolo-Inter e Juventus-Lazio; Gimenez e la grande attesa rossonera: presto sarà il tempo delle risposte.

Gimenez e la grande attesa rossonera: presto sarà il tempo delle risposteIl Milan aspetta Santiago Gimenez. Lo fa praticamente da un anno a questa parte, e l'ha fatto soprattutto durante il lungo periodo di degenza dell'attaccante messicano, che ... milannews.it

#Inter- #Juventus: non ci sarà solo il Manchester United a San Siro. Da Dimarco a Yildiz, da Kalulu a Thuram tutti gli uomini che fanno gola sul mercato x.com

Romanzo Calcistico. Modern Talking · Cheri Cheri Lady. Il Derby d’Italia è una storia che attraversa generazioni, che profuma di polemiche e di Palloni d’Oro alzati al cielo di San Siro, di frasi taglienti come quelle di Peppino Prisco e di sentenze secche alla B facebook