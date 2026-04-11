L'ex calciatore del Milan, Keisuke Honda, si prepara a rientrare in campo a 39 anni, questa volta a Singapore. Dopo aver concluso la sua carriera in Europa, Honda ha annunciato il suo trasferimento in un club locale, dove affronterà una nuova esperienza professionale. La sua decisione arriva dopo aver lasciato le squadre europee e si concentrerà su questa avventura asiatica.

A 39 anni Keisuke Honda non ha ancora intenzione di fermarsi. L’ex Milan ha firmato per l’FC Jurong, club della Premier League di Singapore, tornando ufficialmente in campo per la prossima stagione. Il giapponese, che nel 202425 aveva disputato due partite con il Paro FC in Bhutan segnando due reti, ha spiegato di essere impegnato in nuove sfide personali. Tra queste, il tentativo di andare a segno nel maggior numero possibile di campionati nazionali. “Il mio obiettivo principale è vincere il titolo”, ha dichiarato, consapevole della concorrenza ma determinato a incidere. Arrivato al Milan nel gennaio 2014 dal CSKA Mosca per circa 20 milioni di euro, Honda ha collezionato 92 presenze, 11 gol e 15 assist in rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ti ricordi Honda? È pronto a tornare in campo a 39 anni. Ecco dove giocherà

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