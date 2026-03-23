Siamo entrati nella settimana di pausa per i campionati: spazio alle Nazionali con l'Italia che si giocherà tutto nei playoff Mondiali. E' il momento giusto per analizzare come stanno andando alcuni giocatori del Milan, alcuni ex giocatori rossoneri e alcuni obiettivi o ex obiettivi del club rossonero. Visto che si continua a parlare di un possibile attaccante in arrivo in estate vogliamo parlare di uno degli obiettivi della scorsa estate del Milan. Tra i candidati infatti c'era anche Arokodare passato poi dal Genk al Wolverhampton in estate. Al momento secondo il sito transfermarkt il valore della prima sarebbe di circa 22 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan ti ricordi di Arokodare? Ecco i suoi numeri in Premier League

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