De Sciglio è pronto a tornare in campo | ecco dove giocherà l’ex Milan

Mattia De Sciglio sta per firmare con un nuovo club dopo aver superato le visite mediche, confermando il suo trasferimento. L’ex difensore del Milan si prepara a tornare in campo, questa volta con la maglia di un’altra squadra italiana. La trattativa si è conclusa in tempi rapidi, e nelle prossime ore ufficializzeranno il suo ritorno in Serie A.

Mattia De Sciglio è pronto a tornare in campo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'ex Milan, attualmente svincolato, è vicinissimo al trasferimento nella 1. Liga ceca. Come aveva raccontato nella lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport', il terzino italiano non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: il suo percorso potrebbe ripartire dalla Repubblica Ceca. De Sciglio dovrebbe svolgere nella giornata di oggi (16 febbraio) le visite mediche con l'Hradec Kralove, dopodiché firmerà il contratto. Mattia De Sciglio ha vestito la maglia del Milan per sei stagioni.