A Milano, durante la partita al Maradona, l’attacco ha deluso le aspettative. Nkunku e Fullkrug non sono riusciti a incidere sul punteggio e i dati raccolti sono preoccupanti. La decisione di Allegri di schierare questa formazione ha attirato attenzione, anche se i risultati non hanno soddisfatto le speranze iniziali. La squadra ha mostrato difficoltà offensive e il risultato finale riflette le sfide sul campo.

Tutti erano rimasti stupiti dall'inedita scelta di Allegri, ma la verità è che non si è rivelata positiva. Ieri, in occasione di Napoli-Milan, una delle partite più importanti della stagione vista la situazione in classifica, i rossoneri di Allegri sono scesi in campo con una coppia d'attacco atipica: il duo Nkunku-Fullkrug. La coppia d'attacco, però, non ha reso come sperato, anzi, si sono rivelati innocui per la squadra di Antonio Conte. Christopher Nkunku, dopo una sosta più che positiva, sembrava pronto a prendersi in mano l'attacco rossonero ed Allegri gli ha affidato un ruolo largo a sinistra nel 3-5-2, allargando la difesa avversaria e cercando di creare nuovi spazi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, attacco flop al Maradona: Nkunku e Fullkrug non incidono, i dati preoccupano

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Dopo Giroud un flop dietro l'altro, il destino di Fullkrug al Milan è già segnatoIl Milan che ieri ha perso 1-0 al Maradona contro il Napoli ha detto addio alle residue possibilità di Scudetto. Già prima di questa. tuttomercatoweb.com

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Gli attaccanti del #Milan in questa seconda parte di stagione sono irriconoscibili: #Pulisic in campionato non segna da addirittura 100 giorni, #Gimenez, al netto dell’infortunio, da 333. - facebook.com facebook

Condò: "Il margine del Milan in chiave Champions resta rassicurante" x.com