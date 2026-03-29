Durante una sessione di allenamento a Milanello, i giocatori Gimenez e Loftus-Cheek sono stati presenti in campo, con quest'ultimo recuperato al massimo dalla condizione fisica. La settimana che porta alla partita contro il Napoli è iniziata con una partitella tra i calciatori, in vista delle prossime sfide ufficiali.

Domani si entrerà nella settimana che porterà alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le partite delle nazionali. Per il Milan si inizierà il lavoro importante in vista della sfida in casa del Napoli in programma allo stadio 'Maradona' a Pasquetta. Per Massimiliano Allegri ad oggi restano dubbi importanti anche visti gli infortuni in casa rossonera. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' ieri a Milanello Massimiliano Allegri ha organizzato un test da 45-50 minuti contro il Milan Futuro per testare soprattutto le condizioni e la gamba di Santiago Gimenez. L'attaccante rossonero è tornato in campo contro il Torino dopo il lungo recupero dopo l'operazione alla caviglia di fine dicembre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortuni Milan, partitella per Gimenez. Recuperato al massimo anche Loftus-Cheek

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