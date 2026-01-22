Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha condiviso le sue impressioni sull’Italia e sulla cultura italiana in un’intervista con ESPN Mexico. Con sincerità, Gimenez ha espresso il suo affetto per il paese, sottolineando il rapporto con la gente e le sue esperienze nel nostro calcio. Le sue parole riflettono un legame autentico con l’Italia, evidenziando l’importanza di questo periodo nella sua carriera e nella sua vita personale.

Santiago Giménez, centravanti del Milan, ha voluto rilasciare un' intervista ai microfoni di 'ESPN Mexico'. Tra le varie dichiarazioni rilasciate dal 'Bebote', dopo aver parlato del suo approdo al Milan e della questione legata alla sua caviglia, spiccano quelle rilasciate sull'Italia e sugli italiani. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni in merito: Le parole di Gimenez: "Amo tutto dell'Italia, a partire dalla gente. Possono sembrare scontrosi, ma quando ti accolgono, è come se fossi un fratello. Lo adoro. Sono molto legati alla famiglia; ci sono persone che non ti conoscono e ti abbracciano", ha chiosato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gimenez a cuore aperto: “Amo tutto dell’Italia, a partire dalla gente”

