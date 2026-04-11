Milan in crisi nera l' Udinese sbanca San Siro per 3-0

Il Milan subisce una pesante sconfitta in casa contro l'Udinese, che si impone con un risultato di 3-0. La partita si è svolta allo stadio di San Siro, dove i friulani hanno conquistato tre punti importanti. Questa vittoria segue quella ottenuta contro l’Inter alla seconda giornata e mette in evidenza una serie di risultati negativi per i rossoneri in questa stagione.

MILANO - È crisi nera per il Milan di Allegri. Dopo aver già battuto l'Inter alla seconda giornata, l'Udinese torna a San Siro e rovina i piani anche dell'altra metà del Naviglio, vincendo con un perentorio 3-0. L'autorete di Bartesaghi e le reti di Ekkelenkamp e Atta determinano il ko del Milan, fischiato al termine del match. Per i rossoneri, reduci dal ko di Napoli, si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro uscite. Per la prima volta in stagione Allegri decide di schierare il Milan con il 4-3-3, modulo tanto invocato dai tifosi nel corso delle ultime settimane. Il cambio tattico, però, non sortisce gli effetti sperati.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milan in crisi nera, l'Udinese sbanca San Siro per 3-0 Troilo spegne i sogni scudetto del Milan. Il Parma sbanca San Siro 1-0Milano, 22 febbraio 2026 – Blitz del Parma che sbanca San Siro battendo 1-0 il Milan e interrompendo dopo ventiquattro risultati utili consecutivi... Pronostico Milan-Udinese: i rossoneri puntano sul fattore San SiroMilan-Udinese è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,... PULISIC + doppio NKUNKU, fa festa San Siro: Milan-Verona 3-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights