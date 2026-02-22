Troilo spegne i sogni scudetto del Milan Il Parma sbanca San Siro 1-0
Il Parma ha vinto a San Siro contro il Milan, interrompendo una lunga serie di risultati positivi dei rossoneri. La causa è un gol decisivo segnato nel secondo tempo, che ha portato alla vittoria degli emiliani. Il risultato ha fatto perdere terreno ai rossoneri in classifica, lasciandoli a molti punti dalla capolista. La partita ha mostrato una squadra determinata, che ha sfruttato al meglio le occasioni create. Il Milan ora rischia di perdere ulteriori punti importanti.
Milano, 22 febbraio 2026 – Blitz del Parma che sbanca San Siro battendo 1-0 il Milan e interrompendo dopo ventiquattro risultati utili consecutivi dei rossoneri, i quali restano a -10 dall’Inter e dicono forse definitivamente addio ai sogni scudetto. A firmare il colpo dei ducali ci ha pensato l'argentino Mariano Troilo con un'incornata vincente all’81’. Un episodio che ha scatenato le proteste dei rossoneri (la rete è stata inizialmente annullata per un’ostruzione ai danni di Maignan, che sembrava piuttosto evidente come lo stacco di testa un po’ troppo irruento dello stesso Troilo ai danni di Bartesaghi), i quali escono dal terreno di gioco con una punizione un po’ troppo severa per quanto si è visto in campo nell’arco dei 90’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il gol del Parma non andava convalidato La spiegazione sull'episodio decisivo di San Siro
