troilo spegne i sogni scudetto del milan il parma sbanca san siro 1 0

Il Parma ha vinto a San Siro contro il Milan, interrompendo una lunga serie di risultati positivi dei rossoneri. La causa è un gol decisivo segnato nel secondo tempo, che ha portato alla vittoria degli emiliani. Il risultato ha fatto perdere terreno ai rossoneri in classifica, lasciandoli a molti punti dalla capolista. La partita ha mostrato una squadra determinata, che ha sfruttato al meglio le occasioni create. Il Milan ora rischia di perdere ulteriori punti importanti.