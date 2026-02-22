Troilo spegne i sogni scudetto del Milan Il Parma sbanca San Siro 1-0

Milano, 22 febbraio 2026 – Blitz del Parma che sbanca San Siro battendo 1-0 il Milan e interrompendo dopo ventiquattro risultati utili consecutivi dei rossoneri, i quali restano a -10 dall’Inter e dicono forse definitivamente addio ai sogni scudetto. A firmare il colpo dei ducali ci ha pensato l'argentino Mariano Troilo con un'incornata vincente all’81’. Un episodio che ha scatenato le proteste dei rossoneri (la rete è stata inizialmente annullata per un’ostruzione ai danni di Maignan, che sembrava piuttosto evidente come lo stacco di testa un po’ troppo irruento dello stesso Troilo ai danni di Bartesaghi), i quali escono dal terreno di gioco con una punizione un po’ troppo severa per quanto si è visto in campo nell’arco dei 90’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

