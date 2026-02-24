Milan il bivio è chiaro | Scudetto lontano Champions vitale

Il Milan si trova in una posizione difficile, con il sogno scudetto ormai lontano a causa di un calo di rendimento e di un distacco di 10 punti dall’Inter. La squadra ha mostrato segni di fatica e poche vittorie nelle ultime settimane, rendendo difficile recuperare il terreno perduto. La priorità ora diventa qualificarsi in Champions League, obiettivo che richiede una reazione immediata e decisiva nelle prossime gare. La strada per il successo si fa sempre più stretta.

Il Milan si appresta a dire momentaneamente addio al sogno Scudetto. Citato con cautela nell’ambiente rossonero e mai pronunciato da Allegri, il -10 dall’Inter pesa come un macigno. Le piccole a San Siro fanno male e in quelle occasioni il Milan si è ritrovato a non sapere quali pesci prendere. Sfrontatezza e ferocia sono termini che si sono affiancati più agli avversari che alla squadra di Allegri. Marzo sta arrivando e come detto più volte dal tecnico toscano: “Vedremo dove saremo e inizieremo a fare i conti”. Addio Scudetto? La Champions prima di tutto. Sta per chiudersi una settimana che ha completamente ribaltato la stagione rossonera. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Brambati: “Roma e Juve puntino alla Champions, lo Scudetto è lontano”Massimo Brambati ha commentato a TMW Radio le prospettive di Roma e Juventus, sottolineando che entrambe le squadre puntano alla qualificazione in Champions League, ritenendo che lo Scudetto sia al momento fuori dalla loro portata.

Leggi anche: Scudetto lontano e zona Champions a -4: la Juve è al ridimensionamento anche con Spalletti?

MILAN PIU' SCUDETTO CHE CHAMPIONS

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Jashari o Ricci al posto di Rabiot? Allegri al bivio tattico in vista di Milan-Como; Como al bivio: la sfida dello Stadium è un momento verità per la squadra di Fabregas; Le italiane al bivio della stagione. Servono tre rimonte o sarà flop; L’Artico al bivio: la corsa alle risorse che minaccia un ecosistema vitale per il pianeta.

Allegri vuole l’ex Juve ma costa 62 milioni: strategia e jolly Milan per abbassare il costo dell'affareSi pensa al bomber del futuro: proprio a Torino l'attaccante ha lavorato con il tecnico dei rossoneri, che resta il principale sponsor per l’acquisto del goleador: tutti i dettagli ... tuttosport.com

Allarme Milan, rischio addio per un big rossonero: la notizia spaventa i tifosiIl rinnovo di Pulisic con il Milan rimane in stallo, il club vuole accelerare mentre due big inglesi osservano la situazione. spaziomilan.it

Ore 06:44 24/02/2026 #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Milano CODA di 3 km per incidente tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Casalpusterlengo dal km 52 #aspilombardia #aspiemiliaromagna x.com

#Viabilità | #incidente | A4 Coda tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Nodo A4/A8 Milano-Varese in direzione Torino #Luceverde - facebook.com facebook