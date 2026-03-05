Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, ha parlato dell’adattamento alle diverse modalità di gioco e del modo in cui si sente più forte quando si sente completo. Ha sottolineato che il miglioramento nel ruolo deriva dalla crescita delle proprie qualità e dall’esperienza accumulata sul campo. Rabiot ha anche evidenziato come il suo stato di forma e la conoscenza del gioco influenzino la sua performance.

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri ha rilasciato una lunga intervista a 'Rivista Undici'. Il numero 12 rossonero ha speso alcune parole sulla sua capacità di adattamento avuta durante la sua carriera calcistica. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan cerca il nuovo numero 9: chi è Pellegrino? Sulla sua capacità di adattamento ai diversi modi di giocare che ha incontrato nella sua carriera: «È una questione di adattamento, capire cosa chiede l’allenatore e farlo nel miglior modo possibile. Al tempo stesso non perdo le mie capacità, quello che mi rappresenta, è importante mettere tutti gli aspetti insieme, è una cosa che penso di saper fare molto bene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot e l’adattamento legato ai modi di giocare diversi: “Più sono completo, più mi sento forte”

Pagina 2 | Il mio nome è nella storia della Juve. E Allegri al Milan è più...: a tutto RabiotModric giocatore straordinario. Max? Vi spiego: le parole del centrocampista francese in una lunga intervista ... tuttosport.com

Parla Rabiot: Mi aspettavo un impatto del genere al Milan, Allegri più sereno rispetto ai tempi della JuventusIl centrocampista francese parla dei primi mesi trascorsi a Milano: La mia forza mentale è la cosa che mi rappresenta di più. Voglio scrivere il mio nome anche nella storia del Milan. msn.com