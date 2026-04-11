Milan Allegri tra fiducia e autocritica | l’Udinese pesa Zaniolo osservato speciale

In vista del prossimo fine settimana di Serie A, l’allenatore ha tenuto la consueta conferenza stampa, parlando delle sfide imminenti e dei temi principali della squadra. Tra i punti discussi ci sono le prestazioni recenti, con particolare attenzione alla partita contro l’Udinese, e l’attenzione rivolta a Zaniolo, che ha attirato l’interesse di molti. L’allenatore ha espresso sia fiducia che alcune critiche sul lavoro svolto finora.

Si torna a un altro weekend di Serie A e come consueta abitudine si è svolta la conferenza stampa di Allegri. Tra i temi principali ci sono state riflessioni ed esami di coscienza sull’operato svolto finora. Contro l’Udinese a San Siro, la sfida che aspetterà i padroni di casa non sarà una delle tante, per non dire decisive. Il finale di stagione è ormai alle porte e tra i friuliani ci sarà un giocatore che interessa al tecnico, visto come un possibile rinforzo per la prossima annata. Milan e Allegri sotto esame: tanti uomini, pochi gol. La conferenza stampa svolta dall’allenatore toscano ha toccato tasti dolenti, ma necessari per comprendere a che punto si trova la squadra. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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