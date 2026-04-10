Calciomercato Milan Solet osservato speciale in casa Udinese | possibile scippo all’Inter?

Durante il calciomercato, il difensore dell'Udinese è stato monitorato con attenzione dal Milan, che lo considera tra i possibili acquisti. La società rossonera sta valutando i costi e le modalità di un eventuale operazione, mentre il giocatore è al centro di discussioni tra i dirigenti delle squadre coinvolte. La situazione rimane in evoluzione, con diverse opzioni ancora aperte.

Il Milan guarda in casa Udinese per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto da 'Calciomercato.it', oltre a Nicolò Zaniolo, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino anche Oumar Solet, centrale che sta vivendo un’annata di alto livello in Friuli. La sfida di San Siro contro i friulani, in programma l’11 aprile alle 18:00, rappresenterà un’occasione utile per osservarlo da vicino. Non è escluso che possano esserci contatti con la proprietà bianconera per sondare la fattibilità dell’operazione. Classe 2000, 192 centimetri, fisicità dominante e buone qualità in impostazione: Solet è reduce da una stagione convincente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Solet osservato speciale in casa Udinese: possibile scippo all’Inter? Calciomercato, Zaniolo osservato speciale del Milan: e occhio a Karetsas e AlajbegovicCalciomercato Milan, il Diavolo potrebbe prestare molta attenzione alla prestazione di Zaniolo domani contro l'Udinese. Calciomercato Juve LIVE: Attao osservato speciale, pronto il contratto per Bogadi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... MN - Calciomercato Milan: un insospettabile ha molti gradimenti. Chi può uscire per fare cassaC’è un calciatore dell’attuale rosa del Milan che sta attirando molti interessi di calciomercato in vista della prossima estate. Quel nome, probabilmente in maniera ... milannews.it Milan, Kean osservato speciale: tre fattori per portarlo a MilanoIl nome di Moise Kean sarà inevitabilmente protagonista assoluto della prossima estate di calciomercato. Salvo sorprese e anche se la Fiorentina dovesse alla fine trovare la salvezza e la permanenza ... calciomercato.com