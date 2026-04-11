Nel 2025, i dati ufficiali della Polizia di Stato mostrano una diminuzione del 40% negli sbarchi di migranti rispetto all’anno precedente. Nonostante questa riduzione, le rimesse inviate dai migranti nel nostro paese hanno raggiunto complessivamente 8,6 miliardi di euro. Questi numeri sono stati resi noti durante le celebrazioni per il 174esimo anniversario del corpo.

I dati della Polizia di Stato presentati durante le celebrazioni per il 174esimo anniversario del corpo rivelano un bilancio complesso sulla gestione dei flussi migratori nel 2025. Mentre le rimesse inviate dagli immigrati hanno raggiunto la cifra di 8,6 miliardi di euro, con il Bangladesh in testa e l’India al secondo posto, l’Italia registra 66.316 arrivi irregolari distribuiti su 1.493 viaggi marittimi. Il ministro degli Interni Piantedosi ha sottolineato come la strategia attuale stia portando a una riduzione del 40% degli sbarchi nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2025. Geografia degli approdi e flussi nazionali. La distribuzione territoriale degli arrivi mostra una concentrazione massiccia nelle isole siciliane, dove Lampedusa, Linosa e Lampione hanno registrato complessivamente 49.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Migrazione: sbarchi in calo del 40%, ma rimesse a 8,6 miliardi

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