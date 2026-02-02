Intercettazioni in calo del 40% nell’ultimo decennio ma sale la spesa

Le intercettazioni sono in calo del 40% negli ultimi dieci anni, ma la spesa per ascolti e intercettazioni continua ad aumentare. Secondo una ricerca Eurispes, tra il 2022 e il 2024 si è registrato un forte ridimensionamento delle intercettazioni, mentre le risorse impiegate per queste attività sono salite. La tendenza si nota nonostante i numeri più bassi, che sollevano domande sulla reale efficacia degli strumenti usati nella lotta alla criminalità.

" Intercettazioni – Conoscere per migliorare" è la ricerca Eurispes coordinata dai Professori Mario Caligiuri e Luciano Romito allo scopo di analizzare l'utilizzo degli strumenti di intercettazione nel periodo tra il 2022 e il 2024 attraverso le fonti ufficiali. Tra i dati più interessanti che sono emersi c'è la forte contrazione nell'utilizzo di questo strumento nell'ultimo decennio, con i bersagli che sono calati dai 141.774 del 2013 agli 83.883 del 2023, con un calo del 40,8% in dieci anni. Nel 2022 è stato raggiunto il minimo storico di bersagli (82.494) ma il primo semestre del 2024 ha fatto registrare un primo cambio di rotta, con 48.

