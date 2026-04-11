Migranti si sfidano a calcio con giovani di Cep Zen e Brancaccio nel torneo promosso da Fondazione Milan

È iniziato ieri pomeriggio il torneo di calcio “Play for the Future”, promosso dalla Fondazione Milan, che vede la partecipazione di migranti e giovani provenienti da quartieri come Cep, Zen e Brancaccio. L’evento mira a favorire l’integrazione e la socializzazione tra i partecipanti attraverso il gioco. I partecipanti si sono sfidati sul campo in una competizione che coinvolge diverse comunità locali, offrendo un’occasione di incontro e confronto.

Integrazione e socializzazione tra i giovani attraverso il calcio. È iniziato ieri pomeriggio il torneo Play for the Future. La cerimonia di apertura ha avuto luogo nel campo dell'Asd Sant’Ernesto, in via Galileo Galilei, alla presenza dell'assessore comunale alle Politiche giovanili, Fabrizio.🔗 Leggi su Palermotoday.it Calcio giovanile: 24 squadre si sfidano al Torneo PampaloniIl Coiano Santa Lucia Prato Social Club organizza la quinta edizione del Torneo Ferdinando Pampaloni. Ucraina, veterani con amputazioni si sfidano a calcioA Zaporizhzhia, in Ucraina, un gruppo di ex combattenti che hanno perso un arto durante i sanguinosi scontri del conflitto ha organizzato una partita...