Ucraina veterani con amputazioni si sfidano a calcio

A Zaporizhzhia, un gruppo di veterani ucraini con amputazioni ha deciso di tornare in campo. Hanno organizzato una partita di calcio, non solo per riacquistare forze, ma anche per ritrovare un po’ di normalità dopo anni di guerra. I giocatori, alcuni con protesi, si sono sfidati tra sorrisi e applausi, dimostrando che la passione per il calcio può superare qualsiasi ostacolo.

A Zaporizhzhia, in Ucraina, un gruppo di ex combattenti che hanno perso un arto durante i sanguinosi scontri del conflitto ha organizzato una partita di calcio come forma di riabilitazione fisica e rinascita spirituale. L’iniziativa, nata più di un anno fa, si svolge tre volte la settimana in un campo comunale della città, dove i veterani si riuniscono non solo per giocare, ma per ricostruire un senso di comunità e appartenenza. Ognuno di loro porta con sé un’esperienza di guerra profonda, segnata da perdite fisiche e emotive, ma anche da una forza di volontà che li spinge a non arrendersi. La pallone rotola su un terreno irregolare, ma il gioco è intenso, veloce, carico di passione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ucraina, veterani con amputazioni si sfidano a calcio Approfondimenti su Zaporizhzhia Veterani Calcio. I Veterani senesi si confermano squadra più forte d’Italia LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Finals 2025 in DIRETTA: gli azzurri sfidano due specialisti veterani La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Zaporizhzhia Veterani Argomenti discussi: Ucraina, veterani con amputazioni si sfidano a calcio; Ucraina, raid russi su Kiev e Kharkiv nella notte; Venezuela, veglia davanti al carcere di Caracas El Helicoide; Germania, al via il 27esimo campionato di richiamo del cervo. Ucraina, veterani con amputazioni si sfidano a calcioA Zaporizhzhia un gruppo di veterani ucraini che hanno perso degli arti in combattimento si è sfidato in una partita di calcio. I soldati si incontrano tre volte a settimana da oltre un anno per ... tg24.sky.it Sulla tv ucraina torna Ballando con le stelle. Dove vinse Zelensky ora danzano i veteraniDopo l’invasione russa del 2022, la televisione ucraina ha sospeso la maggior parte dei suoi progetti, accantonando i contenuti di intrattenimento, ritenuti fuori luogo. Sono trascorsi quasi quattro ... huffingtonpost.it Durante la riunione dei ministri degli Esteri UE del 29 gennaio 2026, l'Estonia ha proposto ufficialmente di estendere a tutto lo spazio Schengen il divieto di ingresso per i veterani russi che hanno combattuto in Ucraina. L'obiettivo è una 'soluzione unificata' per - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.