Nelle ultime ore è stato approvato dalla Ragioneria generale dello Stato il disegno di legge relativo all’immigrazione, che comprende anche una delega per attuare il Patto Ue su migrazione e asilo, approvato dal Consiglio dei ministri l’11 febbraio. Tra le misure previste, figura l’introduzione di un blocco navale, una proposta che mira a rafforzare il controllo delle frontiere marittime. La legge ora passa alla fase successiva di esame e approvazione parlamentare.

Nelle ultime ore è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il disegno di legge in materia di immigrazione che include la delega per l'attuazione del Patto Ue su migrazione e asilo, varato dal Consiglio dei ministri l'11 febbraio. Questo decreto introduce ufficialmente il blocco navale e interviene sul testo unico sull'immigrazione prevedendo, fra l'altro, che gli stranieri trattenuti nei Cpr possano usare telefoni senza fotocamera, oltre agli apparecchi fissi. La bollinatura ha accertato che esistono le coperture finanziarie e quindi ora il tutto può passare alla firma del presidente della Repubblica. Ma cos’è il blocco navale?...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, bollinato il ddl che introduce il blocco navale: cos’è e come funziona

Blocco navale per imbarcazioni con migranti a bordo e norme sui Cpr: bollinato il testo del ddl ImmigrazioneÈ stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato il ddl Immigrazione, che era stato licenziato dal Cdm l'11 febbraio scorso: contiene anche la discussa...

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