Migliori auto ibride 2026 | la classifica con prezzi

Nel 2026, il mercato delle auto ibride continua a crescere, offrendo una vasta gamma di modelli con prezzi variabili. Con i costi del carburante ancora elevati e gli incentivi che cambiano di stagione in stagione, molte persone scelgono veicoli che combinano motori a combustione e elettrici senza doverli ricaricare tramite una presa. La classifica delle migliori auto ibride del momento aiuta a orientarsi tra le opzioni disponibili.

Quali sono le migliori auto ibride del 2026? Con i prezzi del carburante che non scendono e gli incentivi che vanno e vengono, l’ibrido è la scelta più razionale per chi vuole consumare meno senza la spina. Ecco le 10 ibride che vale la pena comprare, ordinate per prezzo. La classifica: le 10 migliori ibride 2026. # Modello Tipo CV Prezzo da 1 Fiat Grande Panda Hybrid Mild hybrid 110 19.900€ 2 Suzuki Swift Hybrid Mild hybrid 83 21.450€ 3 Citroën C3 Hybrid Mild hybrid 110 21.750€ 4 Toyota Yaris Hybrid Full hybrid 116 24.750€ 5 Renault Clio Full Hybrid Full hybrid 158 24.900€ 6 Dacia Jogger Hybrid Full hybrid 156 25.150€ 7 Suzuki Vitara Hybrid Mild hybrid 110 27.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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