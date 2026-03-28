Auto ibride | come funzionano e quale scegliere nel 2026?
Nel 2026 le auto ibride costituiscono oltre la metà delle vetture vendute in Italia, confermando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. Questi veicoli combinano un motore a combustione interna con uno o più motori elettrici, permettendo di ridurre i consumi e le emissioni. La loro presenza nel mercato automobilistico continua a aumentare, coinvolgendo una vasta gamma di modelli e marche.
Le auto ibride sono sempre più diffuse in Italia: nel 2026 rappresentano oltre la metà delle auto vendute. Ma che differenza c’è tra mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid e quale conviene scegliere? Ecco come funzionano, quanto costano e quali sono i migliori modelli. I tre tipi di ibrido. Mild Hybrid (MHEV). Un piccolo motore elettrico a 48V assiste il termico ma non può muovere l’auto da solo. Risparmio carburante: 10-15%. Il motore elettrico spegne il termico in rilascio e lo riaccende senza vibrazioni, recuperando energia in frenata. Prezzo: poco più della versione benzina. Esempi: Fiat Pandina Hybrid, Ford Puma, VW T-Cross. Quota mercato: 36,8%. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Articoli correlati
Come funzionano i collant drenanti anticellulite e quale scegliere oggiTra i tanti rimedi per combattere la ritenzione idrica e la cellulite, ecco che esistono dei prodotti che sono molto più di un trattamento, ma che...
Integratori per capelli, cresce l’attenzione nel 2026: come funzionano e quali scegliere(Adnkronos) – in collaborazione con: Openfarma Capelli più fragili, perdita di densità e opacità non sono solo un problema estetico, ma possono...
5 auto ibride da cui SCAPPARE
Tutti gli aggiornamenti su Auto ibride
Temi più discussi: Leapmotor B10 Reev Hybrid, come va il suv cinese che viaggia solo in elettrico e fa il pieno di benzina; Incentivi auto elettriche: i fondi sono finiti; Il nuovo motore ibrido che dà speranza per un futuro migliore; Incentivi 2026 per microcar, scooter e moto elettriche, si parte: come richiedere fino a 4 mila euro di bonus.
Dal full electric alle ibride: le principali tecnologie della mobilità elettrificata e come orientarsi tra BEV, PHEV e hybridDal full electric alle ibride: le principali tecnologie della mobilità elettrificata e come orientarsi tra BEV, PHEV e hybrid ... auto.it
Arriva Leapmotor B10 REEV Hybrid, come va e quanto costa la nuova ibrida plug-inLa Leapmotor B10 REEV Hybrid unisce guida elettrica e autonomia fino a 900 km grazie al range extender, offrendo comfort, efficienza e prezzi competitivi ... virgilio.it
MEGLIO LE AUTO IBRIDE O ELETTRICHE UN INTERESSANTE INCONTRO AD AVIGLIANA AVIGLIANA – Si è svolta giovedì 26 marzo ad Avigliana la seconda serata del ciclo di incontri informativi organizzati da Automobili Le Rondini. I titolari, Carlotta e Pi - facebook.com facebook
Toyota investirà un miliardo di dollari negli impianti Usa per auto ibride ed elettriche. Parte del piano quinquennale da 10 miliardi, punta a stabilizzazione domanda #ANSAmotori #ANSA x.com