Auto ibride | come funzionano e quale scegliere nel 2026?

Nel 2026 le auto ibride costituiscono oltre la metà delle vetture vendute in Italia, confermando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. Questi veicoli combinano un motore a combustione interna con uno o più motori elettrici, permettendo di ridurre i consumi e le emissioni. La loro presenza nel mercato automobilistico continua a aumentare, coinvolgendo una vasta gamma di modelli e marche.

Le auto ibride sono sempre più diffuse in Italia: nel 2026 rappresentano oltre la metà delle auto vendute. Ma che differenza c’è tra mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid e quale conviene scegliere? Ecco come funzionano, quanto costano e quali sono i migliori modelli. I tre tipi di ibrido. Mild Hybrid (MHEV). Un piccolo motore elettrico a 48V assiste il termico ma non può muovere l’auto da solo. Risparmio carburante: 10-15%. Il motore elettrico spegne il termico in rilascio e lo riaccende senza vibrazioni, recuperando energia in frenata. Prezzo: poco più della versione benzina. Esempi: Fiat Pandina Hybrid, Ford Puma, VW T-Cross. Quota mercato: 36,8%. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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