Migliori auto elettriche 2026 | la classifica con prezzi

Nel 2026 il mercato delle auto elettriche in Italia ha registrato significativi cambiamenti, con una notevole riduzione dei prezzi, un aumento dei modelli disponibili e un miglioramento dell’autonomia. Questi sviluppi hanno portato a una maggiore varietà di scelte per i consumatori e a un’attenzione crescente verso questa tipologia di veicoli. La classifica delle migliori auto elettriche del 2026 include diversi modelli che si distinguono per prezzo e caratteristiche tecniche.

Il mercato delle auto elettriche in Italia è cambiato radicalmente nel 2026: i prezzi sono scesi, i modelli si sono moltiplicati e l’autonomia è migliorata. Ecco le 10 migliori elettriche che si possono comprare oggi, ordinate per prezzo. La classifica: le 10 migliori elettriche 2026. # Modello Autonomia WLTP Prezzo da 1 Dacia Spring 225 km 17.900€ 2 Leapmotor T03 265 km 18.900€ 3 Dongfeng Box 310 km 21.500€ 4 Fiat 500e 321 km 23.900€ 5 Citroën ë-C3 320 km 23.900€ 6 Fiat Grande Panda Elettrica 320 km 23.900€ 7 Renault 5 E-Tech 312 km 24.900€ 8 Hyundai Inster 327 km 24.900€ 9 Mini Cooper Electric 305 km 29.500€ 10 MG4 350 km 29.990€ 1. Dacia Spring — 17.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Migliori auto elettriche 2026: la classifica con prezzi Migliori auto ibride 2026: la classifica con prezziQuali sono le migliori auto ibride del 2026? Con i prezzi del carburante che non scendono e gli incentivi che vanno e vengono, l’ibrido è la scelta... Auto elettriche: i prezzi di 10 modelli sotto i quattro metriL'identik dell'auto elettrica da città è presto fatto: meno di 4 metri di lunghezza e - il più delle volte - prezzi accessibili. Le migliori auto elettriche del 2026 viste al Salone di Bruxelles