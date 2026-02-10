Sul mercato delle auto elettriche, i modelli più piccoli, sotto i quattro metri, si stanno facendo strada. Dieci di queste vetture sono ora disponibili a prezzi più accessibili, pensati per chi cerca un’auto da città senza spendere troppo. Si tratta di modelli compatti, facili da parcheggiare e ideali per gli spostamenti quotidiani. La tendenza a ridurre le dimensioni e i costi sta spingendo molte persone a scegliere l’elettrico per il primo acquisto, invece di optare per le auto tradizionali a benzina o diesel.

L'identik dell'auto elettrica da città è presto fatto: meno di 4 metri di lunghezza e - il più delle volte - prezzi accessibili. Ecco 10 modelli presenti sul mercato e un'anticipazione su quelli in arrivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto elettriche: i prezzi di 10 modelli sotto i quattro metri

Genesis, il marchio di lusso di Hyundai, si prepara al debutto in Italia con tre modelli di auto elettriche.

In Europa, nel 2025, le vendite di auto elettriche cambiano volto.

Le AUTO ELETTRICHE più economiche del 2026 | 33 Modelli a MENO DI 30MILA €

Quali sono le migliori auto elettriche cinesi nel 2026? Prezzi, autonomia e modelli consigliatiAuto elettriche cinesi nel 2026: prezzi, autonomia e i 10 modelli migliori tra citycar, SUV compatti e premium. quotidianomotori.com

Queste sono le 5 auto elettriche più economiche di febbraio 2026: si parte da 12.900 euroSe per caso foste alla ricerca di auto elettriche economiche, per il mese di febbraio 2026 c'è diversa scelta: ecco le 5 più economiche in assoluto. auto.everyeye.it

Dicono "a parità di allestimento le elettriche costano 10k in più". Facciamo un piccolo paragone: volkswagen Troc benzina 150 cv cambio automatico clima nomozona cerchi 18" 37200 euro. La mia Link & Co 02 elettrica 272 cv clima bizona cerchi da 19 3250 facebook

@gianbasilio intervistato da @VideolinaTV su auto elettriche in #Sardegna x.com