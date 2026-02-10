Auto elettriche | i prezzi di 10 modelli sotto i quattro metri

Da gazzetta.it 10 feb 2026

Sul mercato delle auto elettriche, i modelli più piccoli, sotto i quattro metri, si stanno facendo strada. Dieci di queste vetture sono ora disponibili a prezzi più accessibili, pensati per chi cerca un’auto da città senza spendere troppo. Si tratta di modelli compatti, facili da parcheggiare e ideali per gli spostamenti quotidiani. La tendenza a ridurre le dimensioni e i costi sta spingendo molte persone a scegliere l’elettrico per il primo acquisto, invece di optare per le auto tradizionali a benzina o diesel.

L'identik dell'auto elettrica da città è presto fatto: meno di 4 metri di lunghezza e - il più delle volte - prezzi accessibili. Ecco 10 modelli presenti sul mercato e un'anticipazione su quelli in arrivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

