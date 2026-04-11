L’attore Michele Celeste si esibirà a Milano lunedì 13 aprile alle 18 presso il Gogol’Ostello Spazio Culturale di via Chieti 1. L’evento è dedicato a un tributo rock a Jack La Cayenne, figura nota nel panorama musicale. La serata prevede una performance dal vivo che si svolgerà nel locale situato nel quartiere di via Chieti. L’ingresso è previsto senza prenotazione.

L’attore Michele Celeste porterà il palcoscenico milanese, presso il Gogol’Ostello Spazio Culturale di via Chieti 1, nella serata di lunedì 13 aprile alle ore 18.30, con una performance dedicata a Jack La Cayenne e Gelsomina. L’evento, che celebra i due pilastri del Rock&Roll, si apre come un tassello fondamentale di un percorso di ricerca storica e artistica che vede l’interprete caltanisetano ricostruire le radici del fermento culturale italiano tra gli anni Cinquanta e Settanta. Dalle piazze siciliane ai riflettori di Milano: la traiettoria di Michele Celeste. Il legame tra il territorio siciliano e la grande scena dello spettacolo nazionale trova un punto di connessione profondo nella figura di Michele Celeste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michele Celeste a Milano: il tributo rock a Jack La Cayenne

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