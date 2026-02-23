We Will Rock You il musical-tributo ai Queen conquista la ChorusLife Arena
Un musical tributo ai Queen, intitolato “We Will Rock You”, ha attirato l’attenzione della ChorusLife Arena di Bergamo. La rappresentazione ripropone le hit più famose della band, mescolandole con un’ambientazione futuristica. La produzione coinvolge decine di artisti e musica dal vivo, creando un’atmosfera energica e coinvolgente. La serata si è conclusa con un grande applauso, lasciando il pubblico con tante emozioni e ricordi.
Bergamo. Un omaggio vibrante ai brani immortali dei Queen ed un inno alla potenza rivoluzionaria della musica rock, che racconta un futuro distopico per parlare al presente. Successi intramontabili, suonati dal vivo, sono stati i punti cardine di “ We Will Rock You ”, Jukebox musical (prodotto da Claudio Trotta per Barley Arts) andato in scena sabato 21 febbraio alla ChorusLife Arena di Bergamo. Scritto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May, rispettivamente batterista e chitarrista della band guidata dal leggendario frontman Freddie Mercury, il musical inserisce alcuni storici brani dei Queen in una favola rock che diventa vero e proprio inno alla forza rivoluzionaria e condivisa della musica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
