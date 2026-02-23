We Will Rock You il musical-tributo ai Queen conquista la ChorusLife Arena

Un musical tributo ai Queen, intitolato “We Will Rock You”, ha attirato l’attenzione della ChorusLife Arena di Bergamo. La rappresentazione ripropone le hit più famose della band, mescolandole con un’ambientazione futuristica. La produzione coinvolge decine di artisti e musica dal vivo, creando un’atmosfera energica e coinvolgente. La serata si è conclusa con un grande applauso, lasciando il pubblico con tante emozioni e ricordi.