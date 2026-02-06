Bitcoin sta crollando la profezia del genio della finanza Michael Burry | È uno schema già visto

La crisi del Bitcoin si fa sentire ormai da giorni. Il prezzo del bitcoin è crollato, scendendo a circa 55.000 euro, lontano dai 100.000 toccati mesi fa. Michael Burry, il famoso investitore, aveva già previsto un crollo simile e ora si conferma che il suo allarme era fondato. Il mercato delle criptovalute si muove in modo nervoso, con molti investitori che cercano di capire se sia il momento di uscire.

Secondo gli ultimi dati disponibili, un singolo bitcoin si scambia sul mercato a 55.000 euro. Livelli molto lontani dalla soglia dei 100.000 euro sfiorata pochi mesi fa. Michael Burry, l'uomo che ha previsto la crisi del 2008, ha spiegato che questa potrebbe non essere la fine del crollo.🔗 Leggi su Fanpage.it

3 motivi per cui Bitcoin sta crollandoInvesting.com - Bitcoin è crollato bruscamente questa settimana, prolungando un ribasso di mesi mentre la domanda istituzionale si è affievolita e le pressioni macroeconomiche si sono intensificate. it.investing.com

il Bitcoin scivola sotto 73 mila dollari, bruciando oltre il 40% dai massimi e quasi mezzo trilione di capitalizzazione in pochi giorni. Crescono i dubbi sul ruolo di “oro digitale” e Michael Burry avverte: una discesa sotto quota 70 mila potrebbe innescare effetti sist facebook

Bitcoin in picchiata, per Michael Burry può innescare un catastrofe (anche per l’oro). Tre soglie da allarme rosso • il Bitcoin scivola sotto 73 mila dollari, bruciando oltre il 40% dai massimi e quasi mezzo trilione di capitalizzazione in pochi giorni.… x.com