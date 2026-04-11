Oggi Fabrizio Miccoli rilascia due interviste, una al Corriere della Sera e l’altra alla Gazzetta dello Sport. Durante le dichiarazioni, il calciatore ha affermato che anche l’ex presidente del consiglio gli avrebbe consigliato di firmare per il figlio di un ex dirigente sportivo. Le sue parole si concentrano sulla vicenda legata a questa raccomandazione, senza ulteriori dettagli o commenti.

È il giorno di Fabrizio Miccoli. Due interviste. Una al Corriere della Sera e l’altra alla Gazzetta dello Sport. Miccoli nel 2017 è stato condannato dal tribunale di Palermo a 3 anni e 6 mesi di reclusione, con rito abbreviato, per estorsione aggravata dal metodo mafioso, condanna confermata in appello a gennaio 2020. Alla Gazzetta (intervista di Sebastiano Vernazza) parla anche di Moggi, di quanto gli sia costato non aver scelto il figlio di Moggi come suo procuratore. È vero che Moggi le fece pagare il fatto di aver rifiutato la procura al figlio Alessandro? «A Torino, molti mi consigliarono di firmare per la Gea di Alessandro Moggi. Me lo suggerì anche Antonio Conte, leccese come me. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Miccoli: “Anche Conte mi consigliò di firmare per il figlio di Moggi”

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