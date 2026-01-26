Silvia Munarin rifiutata ai colloqui di lavoro perché mamma | Mi sono sentita sbagliata Dopo aver raccontato la mia storia tantissime donne mi hanno scritto molte altre invece mi hanno colpevolizzata

Silvia Munarin, esperta informatica, condivide la sua esperienza di essere stata rifiutata ai colloqui di lavoro a causa del suo ruolo di madre. Dopo aver raccontato la sua storia a Fanpage, ha ricevuto sia solidarietà che commenti negativi, evidenziando le sfide e i pregiudizi ancora presenti nel mondo del lavoro. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà affrontate da molte donne nel conciliare carriera e maternità.

Silvia, dopo quindici anni di carriera nel settore informatico, quando ha capito che essere madre stava diventando un ostacolo concreto al suo rientro nel mondo del lavoro? «All'inizio non me ne rendevo conto. Nei primi colloqui pensavo fosse solo sfortuna, il caso di qualche domanda fuori luogo. Poi, quando la cosa si è ripetuta sistematicamente, ho capito che non era un'eccezione ma un modello. È stato chiaro quando ho realizzato che la mia situazione familiare pesava più di quindici anni di esperienza professionale nello stesso settore». Quello che ha vissuto, le domande personali a cui ha dovuto rispondere, cosa racconta del modo in cui oggi le aziende selezionano le donne? «Nel mio caso è successo nel 90% dei colloqui, spesso all'inizio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

“Rifiutata ai colloqui di lavoro perché sono mamma, mi hanno detto: ‘Hai figli? dobbiamo venirci incontro'”Silvia Munarin, professionista nel settore informatico con quindici anni di esperienza, condivide la propria esperienza di colloqui di lavoro sostenuti a partire da settembre 2025.

Silvia Munarin ha 38 anni, quindici di esperienza nel settore informatico e dei software, un ruolo manageriale raggiunto un sacrificio dopo l'altro. È madre di due bambini, uno di sei e l'altro di due anni.