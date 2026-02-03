Furgiuele | ho chiesto scusa per il linguaggio mia moglie mi ha fatto riflettere
Domenico Furgiuele, deputato della Lega, ha deciso di chiedere scusa in Parlamento per il modo in cui ha parlato nelle ultime settimane. Dopo le tensioni e le parole forti, ha ammesso di aver esagerato e ha detto che sua moglie gli ha fatto riflettere sui toni usati.
Domenico Furgiuele, parlamentare della Lega e promotore del Comitato Remigrazione e Riconquista, ha chiesto scusa in Aula alla Camera per i toni usati durante le tensioni degli scorsi giorni, riconoscendo che alcune espressioni potessero essere percepite come eccessive. L’intervento, avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 3 febbraio, è stato seguito da un’atmosfera di tensione che ha visto l’interruzione della conferenza stampa del suo gruppo, bloccata dalle opposizioni. Furgiuele ha spiegato che il suo pentimento non è solo un gesto formale, ma frutto di un confronto personale: è stata proprio la moglie a rimproverarlo per il linguaggio usato, spingendolo a riflettere sulla portata delle parole in un’aula dove si discutono temi di rilevanza nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
