Riuscirà Antoine Semenyo a trascinare il Manchester City al successo della Premier League in questa stagione?

Antoine Semenyo, attaccante del Bournemouth e nazionale del Ghana, è stato trasferito dal Bristol City tre anni fa per 10 milioni di sterline. Da allora, ha mantenuto un rendimento convincente nel calcio inglese, attirando l’attenzione nel campionato di Premier League. Recentemente, si è parlato di un possibile coinvolgimento nel tentativo del Manchester City di vincere il campionato questa stagione.

Dopo un inizio straordinario nella stagione 202526 al Vitality, il 26enne ha avuto una serie di pesi massimi della Premier League che inseguivano la sua firma durante la finestra di mercato di gennaio. Riaccendendo i sogni di titolo della Premier League del Manchester City sin dal suo arrivo, il nazionale con 32 presenze ha conquistato il vincitore a Leeds sabato sera. Con il nazionale del Ghana che ha chiarito che il trasferimento nella metà blu del Manchester era la sua unica priorità, Semenyo non avrebbe potuto immaginare un inizio migliore di vita all'Etihad. Già consolidando saldamente il suo posto come miglior pezzo degli affari di gennaio, il giovane ex Bristol City non ha fatto altro che estendere ulteriormente la sua improvvisa ascesa alla celebrità.