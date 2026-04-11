Una giovane donna di 20 anni ha raccontato di aver finto di essere morta durante un episodio di violenza di gruppo avvenuto nel maggio 2025, dopo una festa di promozione in serie C. Tre ex calciatori sono stati accusati di aver partecipato a quell’aggressione, che sarebbe stata filmata e condivisa in una chat privata tra alcuni membri della squadra. L’indagine è ancora in corso e si stanno raccogliendo prove a supporto delle accuse.

Tre ex calciatori del Bra sono accusati di violenza sessuale di gruppo. L’episodio risale a maggio 2025, dopo la festa per la promozione in serie C, quando un rapporto fra i tre giovani e una studentessa universitaria di Torino viene filmato e inviato nella chat privata della squadra. La ragazza ha vissuto un’esperienza allucinante in seguito alla quale ha tentato anche il suicidio. «Io trattata come un trofeo». Giovedì si è tenuta l’udienza preliminare ad Asti, tribunale competente per la cittadina di Bra, nel Cuneese. La vicenda finora è stata tenuta nascosta anche alle società sportive, che sarebbero venute a conoscenza dell’inchiesta in questi giorni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Mi sono finta morta». Violenza sessuale di gruppo degli ex calciatori del Bra, il racconto horror della 20enne

“Mi sono sentita come un trofeo”: a processo tre ex calciatori del Bra. Nuovi dettagli sullo stupro di gruppoTre ex calciatori del Bra (Alessio Rosa, Jesus Christ Mawete e Fausto Perseu) sono accusati di stupro di gruppo ai danni di una studentessa torinese...

Violenza sessuale dopo la festa per la promozione, i messaggi dei calciatori del Bra nella chat della vergognaIl valore del rispetto, che l’associazione calcio Bra travolta dallo scandalo ribadisce di voler promuovere, loro sembrano non conoscerlo.