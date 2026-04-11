Mi abbracciava e baciava sul collo | a processo il 61enne che affittava la stanza alla studentessa

Un uomo di 61 anni, residente ad Ancona, è stato rinviato a giudizio davanti al tribunale locale con l’accusa di aver molestato una studentessa alla quale aveva affittato una stanza. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe abbracciato e baciato ripetutamente la giovane sul collo durante incontri in casa. La vicenda riguarda presunte condotte di natura sessuale che sarebbero avvenute nel corso di periodi successivi.

ANCONA - Avrebbe molestato una giovane studentessa alla quale aveva affittato una stanza in casa. Per questo un uomo di 61 anni, anconetano, è finito a processo davanti al tribunale di Ancona con l’accusa di violenza sessuale continuata. La vicenda riguarda una studentessa di origine orientale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Assolto il professore fotografato mentre baciava una studentessa minorenne “Sistema Sorrento”, ex consigliere rischia il processo: “Affittava in nero lo stadio per partite amatoriali”Non di sole tangenti su gare e appalti era fatto il ‘Sistema Sorrento’ di Massimo Coppola, sul quale ora lavora anche la commissione d’accesso... Argomenti più discussi: Mi abbracciava e baciava sul collo: a processo il 61enne che affittava la stanza alla studentessa; Scoppia a piangere con i genitori, bacia la moglie Amra e abbraccia l'ex compagno Cristante: le foto di Dzeko fanno il giro del mondo; Leone lava e bacia i piedi a 12 sacerdoti E Pizzaballa ripete il rito a Gerusalemme dopo la crisi del Santo Sepolcro; Le lacrime di Raimondo Todaro per la sorpresa della figlia Jasmine. Il cielo abbracciava madre terra riempendola di dolci carezze. Un azzurro allegro illuminava un prato pieno di margherite ridenti. Un bambino dai riccioli d’oro, con gli occhioni color del mare, si godeva lo spettacolo di un mondo ancora puro. “Il mondo pur - facebook.com facebook