Mi abbracciava e baciava sul collo | a processo il 61enne che affittava la stanza alla studentessa

Da anconatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 61 anni, residente ad Ancona, è stato rinviato a giudizio davanti al tribunale locale con l’accusa di aver molestato una studentessa alla quale aveva affittato una stanza. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe abbracciato e baciato ripetutamente la giovane sul collo durante incontri in casa. La vicenda riguarda presunte condotte di natura sessuale che sarebbero avvenute nel corso di periodi successivi.

ANCONA - Avrebbe molestato una giovane studentessa alla quale aveva affittato una stanza in casa. Per questo un uomo di 61 anni, anconetano, è finito a processo davanti al tribunale di Ancona con l’accusa di violenza sessuale continuata. La vicenda riguarda una studentessa di origine orientale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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