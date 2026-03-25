Sistema Sorrento ex consigliere rischia il processo | Affittava in nero lo stadio per partite amatoriali

Un ex consigliere coinvolto nel caso “Sistema Sorrento” rischia di affrontare un processo per aver affittato in nero lo stadio destinato a partite amatoriali. Oltre alle accuse di tangenti su gare e appalti, si indaga anche sulla gestione delle locazioni non regolari dell’impianto sportivo. La commissione d’accesso, nominata dal Prefetto di Napoli, sta approfondendo le modalità di gestione del sistema.

Non di sole tangenti su gare e appalti era fatto il ‘ Sistema Sorrento’ di Massimo Coppola, sul quale ora lavora anche la commissione d’accesso nominata dal Prefetto di Napoli. Intorno all’ex sindaco, che aspetta dagli arresti domiciliari a Valmontone una decisione sulla sua proposta di patteggiamento, regnava una illegalità diffusa e spicciola. Come quella che emerge dagli atti delle indagini sull’ex consigliere comunale Federico Cuomo, eletto in minoranza con 353 preferenze ne ‘La Grande Sorrento’ del candidato sindaco Mario Gargiulo (estraneo alle contestazioni), ma prodigo di aperture verso giunta e maggioranza, dove anche lui è confluito verso la fine della consiliatura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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