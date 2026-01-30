Assolto il professore fotografato mentre baciava una studentessa minorenne

La Corte di Appello di Milano ha assolto il professore fotografato nel 2019 mentre baciava una studentessa di 16 anni. La decisione arriva dopo che i giudici hanno stabilito che non ci sono prove di abuso e che il rapporto non era basato su sentimenti di amore. La vicenda aveva suscitato molte polemiche, ma alla fine la giustizia ha deciso per l’innocenza dell’insegnante.

"Nessun abuso, è stato dimostrato che lui fosse realmente innamorato". Come riporta il Corriere della Sera, con queste parole la Corte di Appello di Milano ha deciso per l'assoluzione del professore che nel 2019 venne immortalato mentre baciava una studentessa, all'epoca dei fatti 16enne e frequentante un istituto superiore di Lissone. L'uomo era stato precedentemente condannato dal tribunale. L'uomo venne fotografato mentre si stava baciando con una studentessa - sua allieva - da uno studente nei bagni della scuola dove insegnava. Da quella foto, partì l'accusa di atti sessuali con minore con abuso derivante dalla propria posizione di insegnante.

