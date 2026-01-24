Cinisello in arrivo un milione di euro per riqualificare Villa Ghirlanda

Cinisello Balsamo riceve un finanziamento di un milione di euro per la riqualificazione di Villa Ghirlanda. L’intervento mira a valorizzare questo patrimonio storico, creando spazi espositivi moderni e funzionali. L’obiettivo è coniugare il rispetto del patrimonio culturale con le esigenze di un ambiente contemporaneo, offrendo nuove opportunità di fruizione e promozione artistica nel rispetto della storia locale.

Spazi espositivi d’avanguardia in un ambiente storico, "dove la bellezza del passato incontra le visioni artistiche rivolte al futuro". Mostre permanenti e progetti inediti di fotografia contemporanea internazionale. "Grazie alla nuova versatilità degli spazi, Villa Ghirlanda Silva si conferma un polo d’attrazione di ampio respiro, capace di mettere al centro l’immagine in una cornice architettonica unica, valorizzata anche dal recupero dello scalone d’onore". Nel piano dei Grandi Progetti del Ministero della Cultura un milione di euro andrà alla riqualificazione del piano nobile della storica dimora, per una superficie di circa 900 metri quadri, distribuiti su 9 sale, due loggiati e lo scalone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinisello, in arrivo un milione di euro per riqualificare Villa Ghirlanda Leggi anche: In arrivo mezzo milione per riqualificare il centro storico Umbria, un milione di euro per riqualificare viabilità e spazi per le Cascate delle Marmore: il progettoÈ stato stanziato un milione di euro per interventi di riqualificazione della viabilità e degli spazi presso le Cascate delle Marmore, nel ternano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Cinisello, in arrivo un milione di euro per riqualificare Villa Ghirlanda; Grosso incendio alle porte di Monza: a fuoco un palazzo; Incendio alle porte di Milano, fiamme in un appartamento: evacuato palazzo di sette piani; Il MUNAF si espande in Villa Ghirlanda. Il ministero spende un milione di euro. Cinisello, in arrivo un milione di euro per riqualificare Villa GhirlandaSpazi espositivi d’avanguardia in un ambiente storico, dove la bellezza del passato incontra le visioni artistiche rivolte al futuro. Mostre permanenti e progetti inediti di fotografia contemporanea ... ilgiorno.it MotoBefana di Cinisello Balsamo 6 Gennaio ore 9.15 l'arrivo dei partecipanti #amicididenise #motobefana #motobefanacinisellobalsamo #cinisellobalsamo #motociclisti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.