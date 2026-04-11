Domani ad Agropoli si svolgerà una mezza maratona con la partecipazione di 1.700 atleti. La gara si svolgerà lungo un percorso di 21,097 chilometri che attraversa le città di Agropoli e Capaccio Paestum, con partenza e arrivo in via Risorgimento. L'evento prevede l'afflusso di corridori provenienti da diverse regioni e si svolgerà durante tutta la giornata.

Tempo di lettura: < 1 minuto 1.700 iscritti, 21,097 chilometri di percorso tra Agropoli e Capaccio Paestum (Salerno), partenza e arrivo in via Risorgimento. Sono questi i numeri della 25ª edizione dell’Agropoli Half Marathon – Trofeo Pietro Mennea, in programma domani, domenica 12 aprile. La partenza della maratona, organizzata dall’Atletica Libertas Agropoli, è fissata alle ore 9 con arrivo previsto per i primi atleti e conclusione della gara nelle ore successive. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 12. Il percorso si sviluppa tra i territori di Agropoli e Capaccio Paestum. L’evento celebra il 25° anniversario della gara, nata da un’idea di Pietro Mennea e successivamente sviluppata dal professor Roberto Funicello.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Domani ad Agropoli la mezza maratona con 1.700 atleti al via

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Mille atleti pronti a invadere Agrigento: torna la mezza maratona della ConcordiaSaranno circa 1000 gli atleti attesi ad Agrigento per la 22esima mezza maratona della Concordia città di Agrigento, in programma domenica 29 marzo.