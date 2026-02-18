Coelmo Napoli City Half Marathon 2026 | diecimila atleti per la Mezza Maratona

Oggi, a Palazzo San Giacomo, si è tenuta la presentazione della Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, che si svolgerà domenica 22 febbraio. Quattro mesi prima dell’evento, sono già iscritti oltre diecimila atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, attratti dalla storia e dal percorso cittadino. La gara partirà dal lungomare e attraverserà quartieri come Chiaia e Vomero, coinvolgendo anche molti residenti e appassionati di corsa. La corsa promette di essere un grande spettacolo per tutta Napoli.

