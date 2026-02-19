Meteo | in arrivo il ciclone Pedro con piogge e temporali poi netto miglioramento

Il ciclone “Pedro” ha portato piogge intense e temporali sulla Puglia, causando disagi nelle ultime ore di venerdì 20 febbraio. La perturbazione ha provocato allagamenti e traffico rallentato, con freddo e vento forte che hanno accentuato la situazione. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, nei prossimi giorni il maltempo si dissolverà e il cielo si rassenerà. Le autorità invitano a prestare attenzione alle allerte meteo in corso. La fase più acuta del maltempo sembra essere ormai alle spalle.

Venerdì instabile sulla città di Brindisi. Sabato ancora nuvoloso seppur con rischio minimo di precipitazioni. Da domenica si aprirà una fase con tempo stabile Di seguito le previsioni meteo di Gaetano Genovese, metereologo di 3bmeto.com Ultime ore di tempo instabile sulla Puglia con l’ennesima perturbazione in transito durante la giornata di venerdì 20 febbraio, collegata al ciclone Pedro. Piogge e locali temporali interesseranno specialmente le province centro-settentrionali tra barese, Bat e foggiano durante le ore centrali. Col passare delle ore anche sul Salento e Golfo di Taranto aumenterà la nuvolosità con qualche rovescio in esaurimento già dalla tarda serata.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Meteo in Puglia: arriva il ciclone 'Pedro' con piogge e temporali, sabato instabile ma poi torna il soleIl ciclone ‘Pedro’ ha provocato piogge intense e temporali in Puglia, causando disagi sulla regione.

Meteo, weekend instabile con piogge e neve in collina poi arriva il miglioramentoIl fine settimana si presenta caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse e nevicate in collina tra venerdì e sabato.

