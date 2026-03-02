Meteo qualche nuvola a inizio settimana poi torna il sole | le previsioni a Pisa

A Pisa, le previsioni del tempo indicano una giornata con nuvole sparse all'inizio della settimana, seguite da un ritorno del sole. In Italia, l'anticiclone domina l'atmosfera, ma sulla maggior parte del territorio si registrano nuvole diffuse e, nelle pianure del Nord, anche qualche episodio di nebbia. Le condizioni meteorologiche si mantengono quindi variabili, con prevalenza di cielo coperto nelle prime ore.

“Il tempo è anticiclonico sull'Italia ma sui 23 del territorio abbiamo una nuvolosità diffusa che sulle pianure del Nord si associa anche a qualche nebbia. Nel corso delle prossime 2436 ore alle nubi già presenti arriverà anche qualche pioggia. C'è infatti un debole impulso instabile collegato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Meteo: le previsioni della settimana, da nebbia e nuvole a sole e qualche pioggiaLa prossima settimana a Genova sarà caratterizzata da una variabilità tipica del periodo invernale avanzato.

Meteo Napoli, tra sole e nubi sparse: le previsioni per l’inizio della settimanaSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura...

Previsioni meteo giovedì 26 febbraio, a Milano e in Lombardia giornata di sole con qualche nuvolaCondizioni di sostanziale bel tempo con le temperature massime che tenderanno a salire, con punte di 15 gradi. milano.corriere.it

Previsioni meteo a Verona, un weekend che annuncia la primaveraEcco le previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend: qualche nuvola, ma si va verso una primavera anticipata. veronaoggi.it

Qualche pioggia, soprattutto dal pomeriggio, ma il clima resta mite: le previsioni meteo di lunedì 2 marzo -> https://tinyurl.com/52ka7p29 - facebook.com facebook

#Sicilia: torna a spirare lo Scirocco, da martedì 3 attesi picchi fino a +24°C. #Meteo con Daniele Ingemi . x.com