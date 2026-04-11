Meteo nel weekend a Firenze si sfiorano i 27 gradi ma da domenica arrivano temporali

Nel fine settimana, Firenze sperimenta temperature vicine ai 27 gradi, un valore che supera di molto la media stagionale e richiama condizioni tipiche dell’estate. Tuttavia, a partire da domenica, sono previste piogge e temporali che interesseranno la zona, modificando il clima di questi giorni. La situazione meteorologica mostra un rapido cambiamento, con un netto rialzo delle temperature seguito da un peggioramento del tempo.

Un anticipo d’estate nel cuore di aprile. È questo lo scenario che sta vivendo Firenze, dove nelle prossime ore le temperature toccheranno punte fino a 27 gradi, valori ben oltre la media stagionale e più tipici di fine giugno che della primavera. A determinare questa fase è un robusto campo di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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News - Neve a Firenze, fiocchi anche in città. Bello, sì… ma siamo pronti 6/1/2026

Temi più discussi: Meteo: Weekend dal sapore quasi estivo, poi entro Domenica sera arrivano i primi forti Temporali; Bel tempo nel weekend (11-12 aprile), poi peggiora. Le previsioni meteo; Meteo. Anticiclone e temperature come a maggio, ma nel weekend qualcosa inizia a cambiare. Le ultime novità; Fine settimana soleggiato ma più fresco. Martedì torna la pioggia.

Toscana, sole e caldo nel weekend: l’anticipo d’estate (con temperature fino a 26°). Ma non durerà...Il cambiamento arriverà all’inizio della prossima settimana. L’anticiclone inizierà infatti a indebolirsi, lasciando spazio a una perturbazione che porterà un peggioramento tra lunedì 13 e martedì 14 ... lanazione.it

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