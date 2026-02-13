Meteo Roma oggi e weekend 13-15 febbraio | temporali sabato migliora domenica

Roma si prepara a un weekend caratterizzato da tempo instabile, con temporali previsti sabato a causa dell’arrivo di fronti perturbati provenienti dalla burrasca “Nils”, che sta causando piogge intense e venti forti sulla Spagna.

Roma alle prese con una nuova fase di maltempo. Sulla Capitale prosegue infatti una situazione di instabilità dovuta al transito in serie di fronti perturbati, collegati agli effetti della burrasca “Nils”, che sta colpendo la Spagna con piogge intense, venti forti e mareggiate. Anche sul Lazio le conseguenze si fanno sentire, con un weekend che si preannuncia movimentato, soprattutto nella giornata di sabato 14 febbraio. Oggi e venerdì 13 febbraio: tregua solo temporanea. Dopo una prima perturbazione in graduale allontanamento, giovedì si registrano ancora fenomeni sparsi. Venerdì 13 febbraio sarà invece una giornata più stabile, almeno fino al pomeriggio.🔗 Leggi su Funweek.it

Questo fine settimana a Roma si svolgono più di 20 eventi tra sabato 14 e domenica 15 febbraio.

Il primo weekend del 2026 a Napoli sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e temporali diffusi tra sabato e domenica.

