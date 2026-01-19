Meteo Mario Giuliacci | ecco quando torna il gelo Italia sotto zero

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, l’Italia si avvicina a un periodo di temperature sotto zero e clima più freddo. Dopo una fase mite a gennaio, le condizioni meteorologiche stanno per cambiare, portando un ritorno del gelo su gran parte del paese. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni e come prepararsi ai prossimi sbalzi di temperatura.

Dopo una breve fase mite che ha caratterizzato la parte centrale di gennaio, con temperature sopra le medie stagionali e giornate relativamente tranquille, l’inverno sembra pronto a rialzare la voce. Le proiezioni dei principali modelli meteorologici, come spiega meteogiuliacci.it, indicano un progressivo peggioramento a partire da martedì 20 gennaio, quando correnti più fredde inizieranno a propagarsi sul Paese, portando le temperature al di sotto della norma, soprattutto al Nord e lungo il versante adriatico.Il vero cambio di passo, però, potrebbe arrivare intorno al 25 gennaio, con la possibile irruzione di gelide masse d’aria di origine siberiana (o continentale orientale), favorite da un rafforzamento dell’anticiclone russo-siberiano e da un blocco atlantico che devia le perturbazioni oceaniche miti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: ecco quando torna il gelo, Italia sotto zero Leggi anche: Meteo Giuliacci, l'Italia va sotto zero: ecco quando arriva il gelo Meteo, Mario Giuliacci: ore di incertezza sull'Italia, Epifania al gelo

Le previsioni meteo per l’Epifania del 6 gennaio 2026 segnalano un clima particolarmente freddo e instabile sull’Italia. Martedì si attendono nevicate a quote basse in molte regioni, accompagnate da condizioni di perturbazione. Mario Giuliacci evidenzia un’ampia fase di incertezza, che richiede attenzione alle variazioni delle temperature e alle possibili nevicate. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Meteo, non è finita con freddo e maltempo. Giuliacci: cosa ci aspetta - Il tempo previsto fino a metà gennaio conferma che l’inverno 2025- iltempo.it

NanoTV. . Freddo polare in tutta Italia, in Campania è arrivata la neve, tutte le news sul meteo con il colonnello Mario Giuliacci - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.